ru ua
Ср, 11 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области оккупанты глушат мобильную связь, - Генштаб

Новина українською →
Харьковская область , Среда 11 мая 2022 18:59
В Харьковской области оккупанты глушат мобильную связь, - Генштаб Русский военный (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На временно занятых территориях Харьковской области оккупанты для предотвращения передачи информации о перемещении российских войск, осуществляют подавление сети мобильной связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Сообщается, что местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды.

Несмотря на это, выезд на подконтрольную Украине территорию российские оккупанты запрещают.

Ранее мы сообщали, что Россия из-за значительных потерь вывела из Харьковщины подразделения одной из механизированных бригад.

Также мы писали, что Зеленский рассказал, что ВСУ постепенно оттесняют оккупантов от Харькова.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Генштаб ВСУ
NEWS
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
"Хорошая мина при плохой игре": ОП против альтернативы членства Украины в ЕС
DAILY
Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Транзит под угрозой. Россия готовит газовую войну против Украины и Европы