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Окупанти в Харківській області обстріляли ракетами Лозівську громаду

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Лозівський район, П'ятниця 13 травня 2022 11:47
Окупанти в Харківській області обстріляли ракетами Лозівську громаду Фото: окупанти в Харківській області обстріляли ракетами Лозівську громаду (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська в черговий раз здійснили ракетні удари по Харківській області. Цього разу під обстріл потрапила Лозівська громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Лозівської громади Сергія Зеленського в Facebook.

"Лозівська громада піддалася ракетному обстрілу. Перейдіть все в укриття!",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні окупанти завдали ракетного удару по Харківській області, в результаті чого стався вибух на території аеропорту.

Крім того, 11 травня одна з громад Харківської області зазнала ракетного удару.

Також у Харківській області окупанти глушать мобільний зв'язок.

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