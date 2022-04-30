Оккупанты готовятся усилить свои наступательные действия на востоке Украины, - Минобороны
Российские войска перегруппировываются и усиливают свои атакующие действия на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время брифинга в медиацентре.
"Основная цель противника пока остается неизменной - это окружения группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым", - говорится в сообщении.
Мотузяник сообщил, что российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях.
Однако, самые активные действия оккупантов наблюдаются на Слобожанском и Донецком направлении. Кроме того, выявлены признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий. На это указывают отдельные подготовительные действия противника.
Например, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и обустроен дополнительный полевой госпиталь.
Также в российском городе Ростов-на-Дону на территории военного клинического госпиталя развернуты дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих.
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