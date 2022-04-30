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Оккупанты готовятся усилить свои наступательные действия на востоке Украины, - Минобороны

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 17:20
Оккупанты готовятся усилить свои наступательные действия на востоке Украины, - Минобороны Александр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска перегруппировываются и усиливают свои атакующие действия на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время брифинга в медиацентре.

"Основная цель противника пока остается неизменной - это окружения группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым", - говорится в сообщении.

Мотузяник сообщил, что российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях.

Однако, самые активные действия оккупантов наблюдаются на Слобожанском и Донецком направлении. Кроме того, выявлены признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий. На это указывают отдельные подготовительные действия противника.

Например, в Балаклейской центральной клинической районной больнице освобождаются койко-места и обустроен дополнительный полевой госпиталь.

Также в российском городе Ростов-на-Дону на территории военного клинического госпиталя развернуты дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что Россия наращивает темпы наступления и готовит новые подразделения.

Также мы писали, что Россия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет.

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