Оккупанты готовятся усилить свои наступательные действия на востоке Украины, - Минобороны

Российские войска перегруппировываются и усиливают свои атакующие действия на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Александра Мотузяника во время брифинга в медиацентре.

"Основная цель противника пока остается неизменной - это окружения группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым", - говорится в сообщении.

Мотузяник сообщил, что российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях.