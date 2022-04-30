Окупанти готуються посилити свої наступальні дії на сході України, - Міноборони

"Основна мета противника наразі залишається незмінною - це оточення угруповання Сил оборони України, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Мотузяник повідомив, що російські війська поступово підвищують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно на усіх напрямках.

Однак, найактивніші дії окупантів спостерігаються на Слобожанському та Донецькому напрямку. Окрім того, виявлено ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій. На це вказують окремі підготовчі дії противника.

Наприклад, у Балаклійській центральній клінічній районній лікарні звільняються ліжко-місця та облаштовано додатковий польовий шпиталь.

Також в російському місті Ростов-на-Дону на території військового клінічного госпіталю розгорнуто додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців.