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Россия наращивает темпы наступления и готовит новые подразделения, - Минобороны Украины

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Украина, Среда 27 апреля 2022 17:35
Россия наращивает темпы наступления и готовит новые подразделения, - Минобороны Украины Фото: Россия наращивает темпы наступления (roe.ru)
Автор: Наталия Гурковская

Россия продолжает наступление. Враг и дальше пытается установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областями, а также обеспечить сухопутный коридор в аннексированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.

"Враг наращивает темпы проведения наступления. Практически во всех направлениях враг оказывает активное огневое воздействие. Наибольшая активность - на Слобожанском и Донецком направлениях. Оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях", - рассказал он.

По словам спикера Генштаба, российские оккупанты совершили 138 самолетных вылетов, из них по меньшей мере 38 - для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

Спикер подчеркнул, что есть угроза продолжения ракетно-авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси. По его словам, в целях усиления административного полицейского режима в пограничную зону в Беларуси, Брянскую область дополнительно введены подразделения из состава Росгвардии.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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