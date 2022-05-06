UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты готовят провокации в Мелитополе на 9 мая, - мэр

Фото: оккупанты готовят провокации в Мелитополе на 9 мая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты готовят возможные провокации в Мелитополе на 9 мая. Планируют после этого обвинить наших бойцов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Я считаю, что разрыв шаблона происходит даже у тех, кто был согласен смириться с оккупацией после того, как в городе начинают прививать советскую риторику и символику. Мелитополь - это современный, проевропейский город", - заявил Федоров.

По словам городского головы, российские военные хотят обвинить наших защитников в запугивании и убийстве участников празднований Дня Победы.

"С 2014 года, насколько бы не было тяжело, в городе праздновали 9 мая с уважением к нашим ветеранам и никогда никому не было опасно", - добавил городской голова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что страна-оккупант якобы готовится провести "парад" в разрушенном Мариуполе 9 мая.

Также наше издание писало обо всех возможных угрозах со стороны страны-оккупанта в ближайшие дни в материале "Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаМелитополь