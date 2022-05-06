Оккупанты готовят провокации в Мелитополе на 9 мая, - мэр

Российские оккупанты готовят возможные провокации в Мелитополе на 9 мая. Планируют после этого обвинить наших бойцов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Я считаю, что разрыв шаблона происходит даже у тех, кто был согласен смириться с оккупацией после того, как в городе начинают прививать советскую риторику и символику. Мелитополь - это современный, проевропейский город", - заявил Федоров.

По словам городского головы, российские военные хотят обвинить наших защитников в запугивании и убийстве участников празднований Дня Победы.

"С 2014 года, насколько бы не было тяжело, в городе праздновали 9 мая с уважением к нашим ветеранам и никогда никому не было опасно", - добавил городской голова.