Широкое празднование 9 мая в Мариуполе пока невозможно, - Песков

Российская Федерация, якобы, не планирует проводить "парад" по случаю Дня Победы в Мариуполе. Кремль опроверг отправку в разрушенный город Украины официальной делегации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Москва24 ".

"Там наверняка будут россияне, и немало россиян там будет 9 мая. Об официальной делегации мне неизвестно", - заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова, сейчас "празднование" Дня Победы в Мариуполе пока невозможно.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным разведки Украины, Россия планирует провести в разрушенном Мариуполе "парад" на 9 мая. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, оккупанты могут провести колонны украинских военнопленных в рамках "празднований".

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