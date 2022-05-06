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Окупанти готують провокації у Мелітополі на 9 травня, - мер

Фото: окупанти готують провокації у Мелітополі на 9 травня (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти готують можливі провокації у Мелітополі на 9 травня. Планують після цього звинуватити наших бійців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Я вважаю, що розрив шаблону відбувається навіть у тих, хто був згоден змиритися з окупацією після того, як починають у місті прищеплювати радянську риторику та символіку. Мелітополь - це сучасне, проєвропейське місто", - заявив Федоров.

За словами міського голови, російські військові бажають звинуватити наших захисників у залякуванні й вбивстві учасників святкувань Дня Перемоги.

"З 2014 року, наскільки б не було важко, в місті святкували 9 травня з повагою до наших ветеранів і ніколи нікому не було небезпечно", - додав міський голова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заперечив інформацію про те, що країна-окупант нібито готується провести "парад" у зруйнованому Маріуполі 9 травня.

Також наше видання писало про усі можливі загрози з боку країни-окупанта найближчими днями в матеріалі "Війна, мобілізація і ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня".

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