Оккупанты готовят наступление на Славянск и укрепляют позиции на юге: сводка Генштаба

Ситуация на фронте по состоянию на 18:00.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях:

Ситуация без существенных изменений.

На Харьковском направлении:

Оккупанты пытаются не допустить продвижения ВСУ. Ведут огонь по нашим подразделениям из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Харькова, Кринички, Гусаровки, Байраки и Чепель.

На Славянском направлении:

Российские военные готовятся возобновить наступление на Славянск. Вели обстрел из артиллерии по районам населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушуваха и Дибровное.

На Северодонецком направлении:

Враг пытается вести штурмовые действия, чтобы установить полный контроль над Северодонецком и блокировать продвижение наших бойцов. Оккупанты вели обстрел из артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошкивка, Золотое и Горское.

На Бахмутском направлении:

Российские военные вели огневую активность недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях:

Обстреливали из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Невельське, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутівка. Также нанесли удар по авиации неподалеку Марьинки, Красногоровки, Новобахмутовки и в районе Александрополя.

На Новопавловском направлении:

Враг усилил группировку своих войск.

На Лиманском направлении:

Оккупанты не вели боевых действий. Закрепились в районе Святогорска. Планируют продолжить наступление в направлении Лиман - Славянск. Обстреливали районы рядом с Дроновкой и серебрянкой.

На Южнобугском направлении:

Российские военные продолжают совершенствовать оборудование рубежей обороны и осуществляют меры маскировки.

На Бессарабском направлении:

Ситуация без существенных изменений.

В акваториях Черного и Азовского морей:

Враг держит на готовности к применению крылатые ракеты морского базирования "Калибр".