Окупанти готують наступ на Слов’янськ й зміцнюють позиції на півдні: зведення Генштабу

Російські військові готуються відновити наступ на Слов'янськ. Також продовжують зміцнювати свої позиції на півдні України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Ситуація без суттєвих змін.
Окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ. Ведуть вогонь по наших підрозділах із мінометів, артилерії й реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Харкова, Кринички, Гусарівки, Байраки та Чепіль.
Російські військові готуються відновити наступ на Слов’янськ. Вели обстріл з артилерії по районах населених пунктів Долина, Червона Поляна, Нова Дмитрівка, Грушуваха та Дібрівне.
Ворог намагається вести штурмові дії, аби встановити повний контроль над Сєвєродонецьком й блокувати просування наших бійців. Окупанти вели обстріл з артилерії районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Устинівка, Тошківка, Золоте та Гірське.
Російські військові вели вогневу активність неподалік Нью-Йорка, Золотого, Врубівки, Комишувахи, Берестового і Луганського.
Обстрілювали із мінометів й артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Невельське, Мар’їнка, Оріхів, Опитне та Новобахмутівка. Також завдали удару з авіації неподалік Мар’їнки, Красногорівки, Новобахмутівки й у районі Олександрополя.
Ворог посилив угруповання своїх військ.
Окупанти не вели бойових дій. Закріпилися в районі Святогірська. Планують продовжити наступ в напрямку Лиман - Слов’янськ. Обстрілювали райони поруч з Дронівкою та Серебрянкою.
Російські військові продовжують удосконалювати обладнання рубежів оборони й здійснюють заходи маскування.
Ситуація без суттєвих змін.
Ворог тримає на готовності до застосування крилаті ракети морського базування "Калібр".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Білорусі активізували процес формування так званого "народного ополчення".
Також стали відомі загальні втрати окупантів за минулу добу.
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