Беларусь начала формировать "народное ополчение", - Генштаб
Беларусь активизировала процесс формирования так называемого "народного ополчения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
"В военных комиссариатах проводятся сборы с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, сообщается, что белорусские военные продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях на ротационной основе.
Местному населению запрещено посещать леса, чтобы недопустить разоблачение позиций и мест размещения военной техники.
Напомним, Александр Лукашенко приказал выделить по 50 человек со всех сельсоветов для "народного ополчения". Все они должны уметь владеть оружием.
Кроме того, в Беларуси проводят массовые тренировки с целью перехода с мирного времени на военное.