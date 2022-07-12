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Оккупанты готовят наступление на Донецкую область: эксперты назвали новые эпицентры боев

Новина українською →
Донецкая область, Вторник 12 июля 2022 08:42
Оккупанты готовят наступление на Донецкую область: эксперты назвали новые эпицентры боев Фото: оккупанты готовят наступление на Донецкую область (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Новой главной целью российских войск - захватить всю Донецкую область, 45% которой остаются под контролем Украины.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Россия хочет захватить весь Донбасс. Что планируют оккупанты и насколько это вероятно".

Южные районы региона россияне заняли еще в первые недели войны. Северная часть области по линии Марьинка - Пески - Авдеевка - Зайцево остается почти в тех же рубежах, в которых была до 24 февраля.

Эксперты считают, что российские войска готовят наступление на Северск, а также по направлению на Славянск и Бахмут.

Военный аналитик, полковник Сергей Грабский заявил, что Славянск, Краматорск, Бахмут, Дружковка, Константиновка - это по сути как один большой город. По его словам, именно туда сейчас перемещается эпицентр боевых действий.

"Наступление на Северск они пока не активизировали. Они пытаются взять две ключевые локации - Славянск и Бахмут. Там словно качели: в один день что-то начинается под Славянском, на следующий – под Бахмутом. Но это в частности свидетельствует о том, что их ресурсы уже достаточно ограничены и они не могут организовать мощное наступление одновременно с двух направлений", - сказал Грабский.

На Славянск оккупанты намерены выдвигаться одновременно с двух направлений - из района Изюма на юге Харьковской области и со стороны Лимана. Однако особых прорывных успехов там у них нет.

При этом наступление на Бахмут может начаться стороны Лисичанска и Попасной.

"Славянск и Бахмут - это основные направления, где сейчас ведутся боевые действия. Россияне даже пытаются вести там штурмовые действия. Но это не то наступление, которое было в районе Северодонецка и Лисичанска. Их действия на этих направлениях сейчас похожи больше на разведку боем - они определяют слабые места в нашей обороне", - объяснил военный эксперт Олег Жданов.

Напомним, украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.

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