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Окупанти готують наступ на Донецьку область: експерти назвали нові епіцентри боїв

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Донецька область, Вівторок 12 липня 2022 08:42
Окупанти готують наступ на Донецьку область: експерти назвали нові епіцентри боїв Фото: окупанти готують наступ на Донецьку область (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Новою головною метою російських військ - захопити всю Донецьку область, 45% якої залишаються під контролем України.

Про це йдеться в у матеріалі РБК-Україна "Росія хоче захопити весь Донбас. Що планують окупанти і наскільки це ймовірно".

Південні райони регіону росіяни зайняли ще в перші тижні війни. Північна частина області по лінії Мар'їнка - Піски - Авдіївка - Зайцеве залишається майже в тих же рубежах, в яких була до 24 лютого.

Експерти вважають, що російські війська готують наступ на Сіверськ, а також у напрямку На Слов'янськ і Бахмут.

Військовий аналітик, полковник Сергій Грабський заявив, що Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка - це по суті як одне велике місто. За його словами, саме туди зараз переміщається епіцентр бойових дій.

"Наступ на Сіверськ вони поки не активізували. Вони намагаються взяти дві ключові локації - Слов'янськ і Бахмут. Там немов гойдалка: в один день щось починається під Слов'янськом, на наступний - під Бахмутом. Але це зокрема свідчить про те, що їх ресурси вже досить обмежені і вони не можуть організувати потужний наступ одночасно з двох напрямків", - сказав Грабський.

На Слов'янськ окупанти мають намір висуватися одночасно з двох напрямків - з району Ізюма на півдні Харківської області і з боку Лиману. Однак особливих проривних успіхів там у них немає.

При цьому наступ на Бахмут може початися боку Лисичанська і Попасної.

"Слов'янськ і Бахмут - це основні напрямки, де зараз ведуться бойові дії. Росіяни навіть намагаються вести там штурмові дії. Але це не той наступ, який був в районі Сєвєродонецька та Лисичанська. Їх дії на цих напрямках зараз схожі більше на розвідку боєм - вони визначають слабкі місця в нашій обороні", - пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Нагадаємо, українські військові знищили 6 складів боєприпасів окупантів на Донбасі, а також військову базу в Херсоні.

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