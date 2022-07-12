Россия хочет захватить весь Донбасс. Что планируют оккупанты и насколько это вероятно

После захвата Северодонецка и Лисичанска оккупанты перемещают свой фокус на Донецкую область. Сейчас россияне пытаются восстановить силы, чтобы продолжить наступательную операцию на севере этого региона. Какой их план действий и есть ли риск, что им удастся занять весь Донбасс – в материале РБК-Украина.

Вопреки напыщенным угрозам Путина о том, что они "еще ничего не начинали", оккупанты на Донбассе начали выдыхаться. После изнурительных боев за Северодонецк и Лисичанск минобороны РФ 7 июля заявило о том, что их войска берут оперативную паузу.

Чтобы продолжить широкое наступление на Донецкую область – следующую цель кремлевских боевиков – им нужно восстановить силы и провести перегруппировку. При этом агрессор по-прежнему обстреливает позиции наших войск и населенные пункты, которые в ближайшее время могут стать мишенью на пути российских оккупантов.

Следующие цели

Несмотря на то, что еще 3 июля министр обороны РФ Шойгу доложил Путину о захвате всей Луганской области, наши войска все еще удерживают контроль над Белогоровкой. Около 70% этого региона российские боевики заняли еще к середине марта. На то, чтобы оккупировать остальные 30%, у них ушло почти четыре месяца.

Нашим защитникам пришлось отступать из последних форпостов – Северодонецка и Лисичанска – из-за слишком большой угрозы флангового прорыва и окружения.

С одной стороны – оккупанты сумели форсировать Северский Донец и подобраться к Лисичанску с запада. С другой стороны – россияне прорвали украинские оборонительные рубежи в Золотом и Горском, начав штурмовать город с юго-востока. С третьей – противник развил наступление от Попасной и впритык приблизился к трассе Бахмут - Лисичанск.

То есть оставался очень узкий "коридор" для отступления – в пару десятков километров – и украинские защитники рисковали оказаться в "котле".

Украинские военные отошли из Лисичанска на укрепленные рубежи (фото: Getty Images)

Это не весь список причин. К нему стоит также добавить кратное преимущество агрессора в средствах огневого поражения, которыми он накрывал населенные пункты, без оглядки на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

Теперь главная задача оккупантов – захват всей Донецкой области, 45% которой остаются под контролем Украины. Южные районы этого региона россияне заняли еще в первые недели войны. Северная часть области по линии Марьинка - Пески - Авдеевка - Зайцево остается почти в тех же рубежах, в которых была до 24 февраля.

Как считают опрошенные изданием эксперты, оккупанты готовят наступление на Северск, а также по направлению на Славянск и Бахмут. Славянск, Краматорск, Бахмут, Дружковка, Константиновка – это по сути как один большой город, говорит военный аналитик, полковник Сергей Грабский. Именно туда сейчас перемещается эпицентр боевых действий.

"Наступление на Северск они пока не активизировали. Они пытаются взять две ключевые локации – Славянск и Бахмут. Там словно качели: в один день что-то начинается под Славянском, на следующий – под Бахмутом. Но это в частности свидетельствует о том, что их ресурсы уже достаточно ограничены и они не могут организовать мощное наступление одновременно с двух направлений", – сказал изданию Грабский.

На Славянск россияне хотят выдвигаться одновременно с двух направлений – от района Изюма на юге Харьковской области и со стороны Лимана. Однако особых прорывных успехов там у них нет. Что касается наступления на Бахмут, то пока просматривается такой вариант, что они будут пробиваться к нему со стороны Лисичанска и Попасной.

"Славянск и Бахмут – это основные направления, где сейчас ведутся боевые действия. Россияне даже пытаются вести там штурмовые действия. Но это не то наступление, которое было в районе Северодонецка и Лисичанска. Их действия на этих направлениях сейчас похожи больше на разведку боем – они определяют слабые места в нашей обороне", – объяснил РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов.

Оккупанты выдохлись после боев за Луганскую область (фото: Getty Images)

По его словам, россияне хотели продолжить наступление в том же темпе, как это было в Луганской области. Но потом решили взять оперативную паузу, поскольку оккупантам не хватает сил, чтобы вести масштабную операцию – им нужно сформировать резервы.

"Поэтому уже появилась информация о том, что наступление в районе Славянска захлебнулось. Они снова проводят какую-то перегруппировку войск, но нет резерва – нечем пополнить и усилить войска. Это их главная проблема сегодня. Им нужны свежие войска. А на это нужно время, по меньшей мере месяц – чтобы отмобилизовать, чтобы укомплектовать, провести боевое обучение и слаживание", – сказал собеседник.

Экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев отметил, что россияне понесли огромные потери в живой силе, бронетехнике и средствах поражения. Благодаря нашей артиллерии и системам залпового огня, в частности американским HIMARS, за последние недели уже уничтожены более двух десятков складов оккупантов с боеприпасами. Многие склады даже оперативного уровня были уничтожены нашей артиллерией, уточнил Селезнев.

В бой бросают все

Основной вопрос сейчас, как считает Грабский – будет ли принято решение удерживать Северск или же наши силы сосредоточатся на линии Славянск - Бахмут и отойдут туда. Там оборудован достаточно прочный рубеж обороны. Но дело в том, что через Северск проходит железная дорога и потеря этого города может ухудшить позиции ВСУ на севере Донецкой области.

"Российская логистика в основном опирается на железнодорожные коммуникации. Поэтому, если Северск отойдет к оккупантам, они получат очень мощную магистраль, которая позволит им эффективно пополнять запасы, и наша ситуация между Славянском и Бахмутом усложнится на порядок", – пояснил полковник.

Но в целом оккупанты, скорее всего, будут действовать в Донецкой области по тому же принципу, как они это делали в северодонецкой агломерации. У них нет пока ресурса для того, чтобы наступать широким фронтом.

Поэтому враг будет пытаться наносить удары по разным направлениям и "щупать" нашу оборону. И затем бросать максимум сил туда, где почувствует какой-то пробел, объяснил Грабский. По его словам, это очень невыгодный и затратный метод ведения боевых действий, но иначе россияне сегодня не умеют воевать.

"Они будут оказывать огневое влияние на наши позиции, пытаясь продавить нашу оборону. Затем попытаются небольшими мобильными группами при поддержке танков прощупать нашу оборону, способны ли мы ее удержать. Затем, получив отпор, они снова отойдут на предыдущие позиции", – описывает тактику россиян Селезнев.

Армия РФ делает ставку на преимущество в артиллерии (фото: Getty Images)

Потом россияне будут снова наносить огневое поражение по нашим позициям до тех пор, пока наши подразделения из-за высокого риска не будут вынуждены отходить. Но темпы продвижения оккупантов при таких условиях в десятки раз ниже, чем того требует военная наука, объяснил собеседник. В таком случае на захват всей Донецкой области у агрессора уйдет не менее 2-4 месяцев, уточнил Селезнев.

Есть ли риск, что агрессору удастся это сделать? Да, такой риск есть, отвечают опрошенные изданием эксперты. Поскольку боевикам поставлено это задание, то российское командование может бросать в бой все, вплоть до последнего солдата, лишь бы угодить Кремлю.

Сергей Грабский привел исторический пример: в октябре 1941 года Сталин под Москвой требовал проведения постоянных контрударов, контратак и уничтожения противника. Советские генералы бросали в бой все, что у них было, а затем докладывали их вождю: "дальнейшие наступательные действия невозможны, потому что войска закончились".

"То есть они просто истребляли войска. Так же и здесь: не могу исключить вероятность того, что россияне просто будут бросать и бросать в бой все, что имеют, чтобы потом сказать: "все, у нас войска закончились, мы останавливаемся", – допустил собеседник.

Но есть один важный фактор, который может переломить ситуацию на донецком фронте. Украина уже начала получать в товарном количестве оружие западных образцов, обратил внимание Селезнев. На днях секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские бойцы уже используют девять американских ракетных систем HIMARS и аналогичных комплексов. Вероятно, речь идет о M270 MLRS.

"Еще несколько этих систем должно поступить, то есть в целом их количество в ближайшее время должно быть доведено до 14 единиц. Динамика есть и она работает в пользу украинской армии. Мы видим, как эффективно работают HIMARS и артиллерия 155 калибра. Поэтому российские генералы и Путин мечтают о чем-то, но не факт, что украинская армия позволит осуществиться их мечтам", – сказал Селезнев.