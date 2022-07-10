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ВСУ уничтожили 6 российских складов боеприпасов на Донбассе

Новина українською →
Воскресенье 10 июля 2022 22:06
ВСУ уничтожили 6 российских складов боеприпасов на Донбассе Фото: ВСУ уничтожить 6 российских складов боеприпасов на Донбассе (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожили 6 складов боеприпасов оккупантов на Донбассе, а также военную базу в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

Так, ВСУ ликвидировали склады боеприпасов в:

  • Алчевске, Луганская область;
  • Шахтерске, Донецкая область;
  • Чистякове (Торез), Донецкая область;
  • Иловайске, Донецкая область;
  • Донецке, в Киевском районе;
  • Хрестовке (Кировское), Донецкая область.

Напомним, сегодня ВСУ уничтожили пункт управления Росгвардии под Херсоном, а также четыре склада с боеприпасами в разных районах области.

Кроме этого, украинские военные уничтожили российскую артиллерийскую батарею.

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