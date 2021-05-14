Оккупанты на Донбассе начали опечатывать "бесхозные" квартиры

В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) начали опечатывать недвижимость, которая считается якобы "бесхозной". Под арест попадают квартиры, хозяева которых выехали и не платят за услуги ЖКХ.
Об этом пишут сепаратистские СМИ.
Сообщается, что в социальных сетях начали появляться фото квартир, которые арестовывают сотрудники так называемой "исполнительной службы ДНР". В частности, на дверях оставляют уведомления с надписью "Опечатано исполнительной службой" и номером телефона местного мобильного оператора.
Также сообщается, что журналисты СМИ на подконтрольной Украине территории позвонили по этому номеру, и человек, который взял трубку, не отрицал, что занимается вопросами опечатанных квартир.
Напомним, ранее оккупанты "национализировали" имущество украинских банков и "списали" кредиты, а также решили забрать украинскую государственную собственность. Кроме того, стало известно, что брошенное на оккупированном Донбассе жилье также будет отобрано, если их хозяева, согласно принятому порядку, в течение года не объявятся.
Отметим, в январе "ДНР" начала конфискацию авто с украинскими номерами.