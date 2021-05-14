UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Оккупанты на Донбассе начали опечатывать "бесхозные" квартиры

Автор: РБК-Украина

В отдельных районах Донецкой области (ОРДО) начали опечатывать недвижимость, которая считается якобы "бесхозной". Под арест попадают квартиры, хозяева которых выехали и не платят за услуги ЖКХ.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что в социальных сетях начали появляться фото квартир, которые арестовывают сотрудники так называемой "исполнительной службы ДНР". В частности, на дверях оставляют уведомления с надписью "Опечатано исполнительной службой" и номером телефона местного мобильного оператора.

Также сообщается, что журналисты СМИ на подконтрольной Украине территории позвонили по этому номеру, и человек, который взял трубку, не отрицал, что занимается вопросами опечатанных квартир.

Напомним, ранее оккупанты "национализировали" имущество украинских банков и "списали" кредиты, а также решили забрать украинскую государственную собственность. Кроме того, стало известно, что брошенное на оккупированном Донбассе жилье также будет отобрано, если их хозяева, согласно принятому порядку, в течение года не объявятся.

Отметим, в январе "ДНР" начала конфискацию авто с украинскими номерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонецкДНРнационализацияквартиры