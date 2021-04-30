Оккупанты в ОРДО вслед за банками "национализировали" госсобственность Украины

Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области (ОРДО) вслед за банками "национализировала" недвижимость , которая является государственной собственностью Украины. Это касается и муниципальной собственности.

Об этом говорится в сообщении на сайте так называемого "парламента ДНР".

Сообщается, что оккупанты расценивают украинскую государственную собственность в ОРДО как такую, собственники которой "устранились от обязанности ее содержания".

Новым "законом" недвижимость, которая была в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признается "национализированной". Также оккупанты определили порядок оформления "документов" на эту недвижимость.