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Оккупанты в ОРДО вслед за банками "национализировали" госсобственность Украины

Новина українською → Донецк, Пятница 30 апреля 2021 15:49
Оккупанты в ОРДО вслед за банками "национализировали" госсобственность Украины Фото: оккупанты в Донецке провели "национализацию" (wikimedia.org by Brücke-Osteuropa)
Автор: РБК-Украина

Оккупационная власть отдельных районов Донецкой области (ОРДО) вслед за банками "национализировала" недвижимость, которая является государственной собственностью Украины. Это касается и муниципальной собственности.

Об этом говорится в сообщении на сайте так называемого "парламента ДНР".

Сообщается, что оккупанты расценивают украинскую государственную собственность в ОРДО как такую, собственники которой "устранились от обязанности ее содержания".

Новым "законом" недвижимость, которая была в государственной собственности Украины или коммунальной собственности территориальных общин, признается "национализированной". Также оккупанты определили порядок оформления "документов" на эту недвижимость.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты отдельных районов Донецкой области "национализировали" имущество украинских банков. Также они якобы "списали" кредиты, которые взяли жители оккупированных территорий до 14 ноября 2014 года.

В прошлом году в МИД заявляли, что Украина намерена судиться с Россией из-за "национализации" на Донбассе.

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