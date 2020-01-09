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"ДНР" начала конфискацию авто с украинскими номерами

Новости » Общество     09.01.2020 - 15:22
"ДНР" начала конфискацию авто с украинскими номерами
Иллюстративное фото (из открытых источников)

С начала года в оккупированных районах Донецкой области конфисковали 7 авто

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" начала конфискацию автомобилей с украинскими номерами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Восточной правозащитной группы".

Сообщается, что незаконные вооруженные формирования так называемой "Народной милиции" начали конфискацию транспортных средств с автомобильными номерами Украины. До этого на оккупированном Донбассе обязали владельцев "перерегистрировать" авто, которые находятся в этих районах.

"Для тех водителей, кто отказывался проходить регистрацию и получать номера, были разработаны штрафные санкции, в том числе и конфискация автомобиля. Нам известно о 7 случаях конфискации автомобилей в период с 01.01.2020 по 08.01.2020, но данные действия зафиксированы только на территории ОРДО", - говорится в сообщении.

В отдельных районах Луганской области "перерегистрацию" продлили до марта 2020 года.

Напомним, украинская разведка еще летом 2017 года сообщала, что самопровозглашенная "Донецкая народная республика" начала штрафовать местных автовладельцев за украинские номерные знаки.

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