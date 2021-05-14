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Окупанти на Донбасі почали опечатувати "безхазяйні" квартири

Автор: РБК-Україна

В окремих районах Донецької області (ОРДО) почали опечатувати нерухомість, яка вважається нібито " безхазяйною". Під арешт потрапляють квартири, господарі яких виїхали і не платять за послуги ЖКГ.

Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що в соціальних мережах почали з'являтися фото квартир, які заарештовують співробітники так званої "виконавчої служби ДНР". Зокрема, на дверях залишають повідомлення з написом "Опечатано виконавчою службою" та номером телефону місцевого мобільного оператора.

Також повідомляється, що журналісти ЗМІ на підконтрольній Україні території подзвонили за цим номером, і людина, яка взяла трубку, не заперечувала, що займається питаннями опечатаних квартир.

Нагадаємо, раніше окупанти "націоналізували" майно українських банків і "списали" кредити, а також вирішили забрати українську державну власність. Крім того, стало відомо, що кинуте на окупованому Донбасі житло також буде відібрано, якщо їх господарі, згідно з прийнятим порядком, протягом року не з'являться.

Зазначимо, у січні " ДНР " почала конфіскацію авто з українськими номерами.

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Новини України ДонецькДНРнационализацияквартиры