Окупанти на Донбасі почали опечатувати "безхазяйні" квартири

В окремих районах Донецької області (ОРДО) почали опечатувати нерухомість, яка вважається нібито " безхазяйною". Під арешт потрапляють квартири, господарі яких виїхали і не платять за послуги ЖКГ.
Про це пишуть сепаратистські ЗМІ.
Повідомляється, що в соціальних мережах почали з'являтися фото квартир, які заарештовують співробітники так званої "виконавчої служби ДНР". Зокрема, на дверях залишають повідомлення з написом "Опечатано виконавчою службою" та номером телефону місцевого мобільного оператора.
Також повідомляється, що журналісти ЗМІ на підконтрольній Україні території подзвонили за цим номером, і людина, яка взяла трубку, не заперечувала, що займається питаннями опечатаних квартир.
Нагадаємо, раніше окупанти "націоналізували" майно українських банків і "списали" кредити, а також вирішили забрати українську державну власність. Крім того, стало відомо, що кинуте на окупованому Донбасі житло також буде відібрано, якщо їх господарі, згідно з прийнятим порядком, протягом року не з'являться.
Зазначимо, у січні " ДНР " почала конфіскацію авто з українськими номерами.