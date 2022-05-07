Оккупанты не дают забирать бойцов ВСУ с поля боя. В Запорожской области продолжаются бои

Российские военные не дают унести раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя в Запорожской области. Также они распространяют фейк о сокрытии потерь со стороны ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

"Оккупанты пытаются распространить информацию, что якобы украинским командирам запретили забирать тела своих погибших бойцов с поля боя. Мол, таким образом Украина пытается скрыть собственные военные потери, - говорится в сообщении. - На самом деле - все зеркально наоборот. Мало того: часто российские военные сами не дают забрать раненых и, к сожалению, погибших украинских солдат с поля боя, нарушая все гуманитарные международные нормы, забывая о гуманизме и человечности".

В ОВА добавляют, что на Запорожском направлении враг с чрезвычайной жестокостью постоянно обстреливает позиции украинских военных.

"В городе Орехов в результате обстрела горели четыре складских помещения ООО "Оптимусагро Трейд", горела крыша жилого дома и хозяйственное сооружение - пожарные ликвидировали эти пожары", - добавляют в ведомстве.