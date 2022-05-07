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Окупанти не дають забирати бійців ЗСУ з полю бою. В Запорізькій області тривають бої

Фото: окупанти не дають забирати бійців ЗСУ з полю бою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з поля бою в Запорізькій області. Також вони поширюють фейк про приховування втрат з боку ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

"Окупанти намагаються поширити інформацію, що начебто українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців з поля бою. Мовляв, таким чином Україна намагається приховати власні військові втрати, - йдеться в повідомленні. - Насправді - все дзеркально навпаки. Мало того: часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з поля бою, порушуючи всі гуманітарні міжнародні норми, забуваючи про гуманізм та людяність".

В ОВА додають, що на Запорізькому напрямку ворог з надзвичайною жорстокістю постійно обстрілює позиції українських військових.

"У місті Оріхів внаслідок обстрілу горіли чотири складські приміщення ТОВ "Оптімусагро Трейд", горів дах житлового будинку та господарча споруда - пожежники ліквідували ці пожежі", - додають у відомстві.

Як повідомлялось, російська армія знищила три автомобільні мости в населених пунктах Циркуни та Руські Тишки Харківської області, щоб уповільнити наступ ЗСУ.

Нагадаємо, вчора, 6 травня, ЗСУ в ході контрнаступу звільнили кілька населених пунктів Харківської області. Контрнаступ українських військ під Харковом почався 5 травня. Противника вдалося відтіснити від обласного центру на 40 кілометрів.

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