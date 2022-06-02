Оккупанты частично захватили поселок Камышеваха, бои продолжаются
Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Российские войска ведут штурмовые действия в Камышевахе, пытаясь полностью захватить населенный пункт. Оккупанты имеют частичный успех, бои продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Также противник вчера вел штурм в направлениях сел Нагорное и Белогоровка Донецкой области, но в результате нанесенного огневого удара подразделениями ВСУ был вынужден отступить.
Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины за 1 июня отбили 13 атак российских войск в Донецкой и Луганской областях и уничтожили 27 единиц военной техники.
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