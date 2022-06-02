Окупанти частково захопили селище Комишуваха, бої тривають
Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Російські війська ведуть штурмові дії в Комишувасі, намагаючись повністю захопити населений пункт. Окупанти мають частковий успіх, бої тривають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Також противник вчора вів штурм в напрямках сіл Нагірне і Білогорівка Донецької області, але в результаті нанесеного вогневого удару підрозділами ЗСУ був змушений відступити.
Раніше повідомлялося, що бійці Збройних сил України за 1 червня відбили 13 атак російських військ у Донецькій та Луганській областях і знищили 27 одиниць військової техніки.
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