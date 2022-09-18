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Оккупанты атаковали центр Краматорска, ранена женщина (фото)

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Донбасс, Воскресенье 18 сентября 2022 11:20
Оккупанты атаковали центр Краматорска, ранена женщина (фото) Фото: последствия обстрела центра Краматорска 18 сентября (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на воскресенье, 18 сентября, российские солдаты ударили ракетами по центру Краматорска Донецкой области. Оккупанты обстреливают город второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Снова ночной ракетный обстрел Краматорска. Ударили по самому центру города. Ранена женщина", - написал он.

Как сообщалось, в субботу, 17 сентября, российские оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску Донецкой области. Сначала сообщалось о трех раненых. Позже количество раненых с 3 выросло до 5 человек. Ранения получили гражданские жители в возрасте от 16 до 72 лет.

Напомним, Славянскую ТЭС обстреляли российские оккупанты утром 17 сентября. Повреждено оборудование на территории станции.

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Краматорск Донецкая область
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