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Окупанти атакували центр Краматорська, поранено жінку (фото)

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Донбас, Неділя 18 вересня 2022 11:20
Окупанти атакували центр Краматорська, поранено жінку (фото) Фото: наслідки обстрілу центру Краматорська 18 вересня (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти неділі, 18 вересня, російські солдати вдарили ракетами по центру Краматорська Донецької області. Окупанти обстрілюють місто другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Знову нічний ракетний обстріл Краматорська. Вдарили по самому центру міста. Поранено жінку", - написав він.

Як повідомлялося, у суботу, 17 вересня, російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську Донецької області. Спочатку повідомлялося про трьох поранених. Пізніше кількість поранених із 3 зросла до 5 осіб. Поранення отримали громадянські мешканці віком від 16 до 72 років.

Нагадаємо, Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти зранку 17 вересня. Пошкоджено обладнання на території станції.

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Краматорськ Донецька область
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