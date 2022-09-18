Окупанти атакували центр Краматорська, поранено жінку (фото)

У ніч проти неділі, 18 вересня, російські солдати вдарили ракетами по центру Краматорська Донецької області. Окупанти обстрілюють місто другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Знову нічний ракетний обстріл Краматорська. Вдарили по самому центру міста. Поранено жінку", - написав він.

Як повідомлялося, у суботу, 17 вересня, російські окупанти завдали чергового удару по Краматорську Донецької області. Спочатку повідомлялося про трьох поранених. Пізніше кількість поранених із 3 зросла до 5 осіб. Поранення отримали громадянські мешканці віком від 16 до 72 років.

Нагадаємо, Слов'янську ТЕС обстріляли російські окупанти зранку 17 вересня. Пошкоджено обладнання на території станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.