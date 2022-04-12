ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты атаковали фосфорными бомбами село в Запорожской области. Разрушены дома

Новина українською →
Новояковлевка, Вторник 12 апреля 2022 14:56
Оккупанты атаковали фосфорными бомбами село в Запорожской области. Разрушены дома Фото: оккупанты атаковали фосфорными бомбами село в Запорожской области (скриншот)
Автор: Мария Кучерявец

В ночь на 12 апреля российские оккупанты обстреляли село Новояковлевку Запорожской области фосфорными бомбами. В результате чего были разрушены дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Комишеваской территориальной общины.

"Российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, обстреливая жилые дома в мирных населенных пунктах, в том числе запрещенными боеприпасами. В ночь на 12 апреля село Новояковлевка было обстреляно фосфорными бомбами. Благодаря дождливой погоде пожара не произошло, раненых и погибших нет. Есть поврежденные дома", - говорится в сообщении.

Фото: оккупанты атаковали фосфорными бомбами село в Запорожской области (скриншот)

Что такое фосфорные бомбы

Фосфорные бомбы - это боеприпасы, начиненные белым фосфором. Белый фосфор - это огнеопасное воскообразное вещество от бесцветного до желтого светопропускающего цвета с острым запахом чеснока. При контакте с кислородом легко занимается. Температура его горения - около 800 ° C

Во время попадания на кожу человека белый фосфор вызывает тяжелые химические ожоги. Смертельная доза составляет 0,05-0,15 г. Белый фосфор может вызвать поражение костей и костного мозга, а также омертвения тканей. В дополнение, человек получает не просто ожоги, а глубинные раны.

Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол от 1977 года) и Конвенции о конкретных видах обычного оружия.

Напомним, недавно в Донецкой области российские оккупанты в очередной раз применили фосфорные бомбы при обстреле жилых кварталов. Пострадали гражданские, среди них есть дети.

Добавим, оккупанты также обстреляли Марьянку фосфорными бомбами. В результате огня были повреждены дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Война России против Украины
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше