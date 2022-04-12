Окупанти атакували фосфорними бомбами село в Запорізькій області. Зруйновані будинки

В ніч на 12 квітня російські окупанти обстріляли село Новояковлівку Запорізької області фосфорними бомбами. Внаслідок чого були зруйновані будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Комишуваської територіальної громади.

"Російські окупанти продовжують здійснювати воєнні злочини, обстрілюючи житлові будинки у мирних населених пунктах, у тому числі забороненими боєприпасами. У ніч на 12 квітня село Новояковлівку було обстріляно фосфорними бомбами. Завдяки дощовій погоді пожежі не сталося, поранених та загиблих немає. Є пошкоджені будинки", - йдеться в повідомленні.

Фото: окупанти атакували фосфорними бомбами село в Запорізькій області (скріншот)

Що таке фосфорні бомби

Фосфорні бомби - це боєприпаси, начинені білим фосфором. Білий фосфор - це вогненебезпечна воскоподібна речовина від безбарвного до жовтого світлопроникного кольору із гострим запахом часнику. При контакті з киснем легко займається. Температура його горіння - близько 800 °C

Під час попадання на шкіру людини білий фосфор викликає важкі хімічні опіки. Смертельна доза становить 0,05-0,15 г. Білий фосфор може викликати ураження кісток та кісткового мозку, а також змертвіння тканин. На додаток, людина отримує не просто опіки, а глибинні рани.

Застосування фосфорних бомб заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни (протокол від 1977 року) та Конвенцією про конкретні види звичайної зброї.

Нагадаємо, нещодавно в Донецькій області російські окупанти вчергове застосували фосфорні бомби при обстрілі житлових кварталів. Постраждали цивільні, серед них є діти.

Додамо, окупанти також обстріляли Мар'янку фосфорними бомбами. Внаслідок вогню були пошкоджені будинки.

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