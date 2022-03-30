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Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами

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Среда 30 марта 2022 21:48
Оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами Фото: оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами (фото t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные открыли огонь в сторону Марьинки. Во время обстрела применили фосфорные снаряды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Россияне снова использовали фосфорные снаряды - сегодня, в Марьинке. В городе обнаружили с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС", - пишет

Одновременно оккупанты обстреляли:

  • Георгиевку;
  • Новокалинове;
  • Очеретино.

В результате огня были повреждены дома.

Фото: оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные открыли ракетный огонь по Днепру, однако пока подробности неизвестны.

Война России против Украины длится тридцать пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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