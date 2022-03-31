В Донецкой области оккупанты снова применили фосфорные снаряды. Среди раненых есть дети

В Донецкой области российские оккупанты вновь применили фосфорные бомбы при обстреле жилых кварталов. Пострадали гражданские, среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Российские военные обстреляли фосфорными снарядами Марьинку, Красногоровку и Новомихайловку. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской общины, среди них 4 ребенка. Кроме того, утром 31 марта враг обстрелял Очеретинську общину. Известно о двух раненых. "В очередной раз призываю всех, кто оказался на линии фронта, кто зависим от наличия специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и уехать", - заявил Кириленко.