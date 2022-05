Оккупанты атаковали "дорогу жизни": в Луганской области под обстрел попала съемочная группа АFP

На видеоматериале, который сняли сотрудники AFP, видно, что войска РФ вели прицельный огонь по трассе.

"Дорога жизни" из Бахмута в Лисичанск поддается вражеским обстрелам уже две недели. По ней ежедневно проводится эвакуация мирных жителей населенных пунктов Луганской области.

