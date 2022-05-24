Оккупанты атаковали "дорогу жизни": в Луганской области под обстрел попала съемочная группа АFP

Российские войска обстреляли трассу из Бахмута в Лисичанск. Под артиллерийский огонь попала съемочная группа AFP.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter одного из сотрудников французского информационного агентства.

"Дорога жизни" из Бахмута в Лисичанск поддается вражеским обстрелам уже две недели. По ней ежедневно проводится эвакуация мирных жителей населенных пунктов Луганской области.

На видеоматериале, который сняли сотрудники AFP, видно, что войска РФ вели прицельный огонь по трассе.

Напомним, ранее стало известно, что Россия бросила на захват Луганской области более 12 тысяч военных. Самая сложная ситуация в Горской громаде.

Также мы писали, что российская армия не оставляет попыток прорваться на Донецком направлении и выйти на административные границы Луганской области. Сейчас обострились боевые действия в районе Бахмута.

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