Оккупанты атаковали "дорогу жизни": в Луганской области под обстрел попала съемочная группа АFP
Российские войска обстреляли трассу из Бахмута в Лисичанск. Под артиллерийский огонь попала съемочная группа AFP.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter одного из сотрудников французского информационного агентства.
На видеоматериале, который сняли сотрудники AFP, видно, что войска РФ вели прицельный огонь по трассе.
"Дорога жизни" из Бахмута в Лисичанск поддается вражеским обстрелам уже две недели. По ней ежедневно проводится эвакуация мирных жителей населенных пунктов Луганской области.
Driving at the roads of #Donbas in eastern #Ukraine️ #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/GpcPVIzW3l— Aris Messinis (@ArisMessinis) May 23, 2022
Напомним, ранее стало известно, что Россия бросила на захват Луганской области более 12 тысяч военных. Самая сложная ситуация в Горской громаде.
Также мы писали, что российская армия не оставляет попыток прорваться на Донецком направлении и выйти на административные границы Луганской области. Сейчас обострились боевые действия в районе Бахмута.
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