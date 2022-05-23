Россия бросила на захват Луганской области более 20 БТГ. В каждой до 500 человек
Россия бросила на захват Луганской области более 12 тысяч военных. Самая сложная ситуация в Горской общине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.
"Российская армия бросила огромную кучу техники и солдат, чтобы захватить Луганскую область в целом. У нас на территории области русская армия выставила 25 батальонно-тактических групп (БТГ)", - сказал Гайдай.
Он пояснил, что в каждой БТГ насчитывается около 500 человек. По его словам, эта российская группировка брошена в наступление, чтобы отрезать область от остальной Украины либо захватить Северодонецк.
"Очень сложная ситуация, где Горская община (Золотое, Екатериновка, Тошковка). В Тошковке наши выбили врага и закрепились", - добавил глава ОВА.
Напомним, с начала мая российские войска в Луганской области усилили обстрелы населенных пунктов. Только за вчерашний день в регионе разрушены 70 жилых домов в нескольких поселках и городах, включая Северодонецк, Золотое и Николаевку.
Отметим, 22 мая украинские военные отразили атаку противника в поселке Метелкино, который находится неподалеку от Северодонецка.
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