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В районе Бахмута российские войска пытаются прорваться на границы Луганской области

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Украина, Понедельник 23 мая 2022 18:52
В районе Бахмута российские войска пытаются прорваться на границы Луганской области Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Российская армия не оставляет попыток прорваться на Донецком направлении и выйти на административные границы Луганской области. Сейчас обострились боевые действия в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"На Донецком направлении вражеские подразделения не оставляли попыток прорвать оборону наших войск с целью их окружения и выхода на административные границы Луганской области. Основные усилия сосредотачивают на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении ВСУ.

Напомним, сегодня в старом районе Северодонецка полицейские обнаружили раненую 58-летнюю женщину. На месте ей оказали домедицинскую помощь и вызвали медиков.

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