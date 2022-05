Окупанти атакували "дорогу життя": у Луганській області під обстріл потрапила знімальна група АFP

На відеоматеріалі, який зняли співробітники AFP, видно, що війська РФ вели прицільний вогонь по трасі.

"Дорога життя" з Бахмута до Лисичанська піддається ворожим обстрілам вже два тижні. По ній щоденно проводиться евакуація мирних жителів населених пунктів Луганської області.

