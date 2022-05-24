Окупанти атакували "дорогу життя": у Луганській області під обстріл потрапила знімальна група АFP
Російські війська вкотре обстріляли трасу з Бахмуту до Лисичанська. Під артилерійський вогонь потрапила знімальна група AFP.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter одного зі співробітників французького інформаційного агентства.
На відеоматеріалі, який зняли співробітники AFP, видно, що війська РФ вели прицільний вогонь по трасі.
"Дорога життя" з Бахмута до Лисичанська піддається ворожим обстрілам вже два тижні. По ній щоденно проводиться евакуація мирних жителів населених пунктів Луганської області.
Driving at the roads of #Donbas in eastern #Ukraine️ #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/GpcPVIzW3l— Aris Messinis (@ArisMessinis) May 23, 2022
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія кинула на захоплення Луганської області понад 12 тисяч військових. Найскладніша ситуація у Горській громаді.
Також ми писали, що російська армія не залишає спроб прорватися на Донецькому напрямку та вийти на адміністративні кордони Луганської області. Наразі загострилися бойові дії в районі Бахмута.
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