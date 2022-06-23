У оккупантов огневое преимущество, ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, - Залужный

У российских войск огневое преимущество на фронте, Вооруженные силы Украины ведут маневренную оборону и занимают более выгодные позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Цена свобода высока. Нам очень тяжело, ведь огневой перевес на стороне противника. Вопреки всему, мы держимся", - написал он.
Залужный отметил, что ситуация сложная, но контролируемая.
Главнокомандующий ВСУ добавил, что украинские военные вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции.
Залужный добавил, что каждый метр захваченной россиянами земли залит их кровью.
Напомним, Минобороны сообщило, что оккупанты нацелились на четыре города.
Кроме того, Британия показала обновленную карту войны в Украине.