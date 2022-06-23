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Минобороны раскрыло планы оккупантов: нацелились на четыре города

Новина українською →
Украина, Четверг 23 июня 2022 15:32
Минобороны раскрыло планы оккупантов: нацелились на четыре города Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны (armyinform com ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты постараются в ближайшее время захватить Северодонецк и Лисичанск, а затем пойти на Краматорск и Славянск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр на брифинге.

По ее словам, анализ боевых действий от Главного управления разведки позволяет утверждать, что Россия ведет против Украины войну на истощение.

Маляр отметила, что в ближайшее время российские войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, потому что командованию РФ нужен повод для того, чтобы объявить о выполнении задачи по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями.

"В дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия на захвате крупнейших городов Донецкой области - Краматорска и Славянска", - сказала она.

Маляр подчеркнула, что ВСУ готовы к любому развитию событий.

Напомним, Генштаб сообщал, что российские войска сосредоточили основные усилия на захвате Северодонецка. Также они пытаются окружить войска ВСУ в районе Лисичанска.

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