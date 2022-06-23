Окупанти мають вогневу перевагу, ЗСУ вимушені вести маневрену оборону, - Залужний

"Ціна свобода висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося", - написав він.

Залужний зазначив, що ситуація складна, але контрольована.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що українські військові вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції.

Залужний додав, що кожний метр захопленої росіянами землі залитий їхньою кровʼю.