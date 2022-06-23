В Британии показали обновленную карту войны в Украине: есть ли изменения на фронтах
Украинские военные продолжают сдерживать российское вторжение и переходить в контрнаступление на некоторых участках фронта. Однако ситуация на отдельных направлениях остается крайне сложной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Министерства обороны Великобритании, опубликованную в Twitter.
По данным карты, российские войска продолжают наступление в Луганской области и захватили несколько населенных пунктов. Оккупанты также пытаются захватить Северодонецк и окружить украинские силы в Лисичанске.
Кроме того, враг усилил обстрелы в Харьковской области. Противник стремится вернуться к позициям под Харьковом и захватить его. Однако украинские военные сдерживают наступление и проводят контратаки в районе Изюма.
На юге Украины продолжаются бои вблизи Херсона. ВСУ продвигаются к городу, отбрасывая врага.
Напомним, сегодня российская армия выпустила три ракеты по Николаеву со стороны оккупированной территории Херсонской области.
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