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В Британии показали обновленную карту войны в Украине: есть ли изменения на фронтах

Новина українською →
Украина, Четверг 23 июня 2022 15:24
В Британии показали обновленную карту войны в Украине: есть ли изменения на фронтах Фото: Минобороны Британии опубликовало карту боевых действий в Украине (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают сдерживать российское вторжение и переходить в контрнаступление на некоторых участках фронта. Однако ситуация на отдельных направлениях остается крайне сложной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий от Министерства обороны Великобритании, опубликованную в Twitter.

В Британии показали обновленную карту войны в Украине: есть ли изменения на фронтах

По данным карты, российские войска продолжают наступление в Луганской области и захватили несколько населенных пунктов. Оккупанты также пытаются захватить Северодонецк и окружить украинские силы в Лисичанске.

Кроме того, враг усилил обстрелы в Харьковской области. Противник стремится вернуться к позициям под Харьковом и захватить его. Однако украинские военные сдерживают наступление и проводят контратаки в районе Изюма.

На юге Украины продолжаются бои вблизи Херсона. ВСУ продвигаются к городу, отбрасывая врага.

Напомним, сегодня российская армия выпустила три ракеты по Николаеву со стороны оккупированной территории Херсонской области.

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