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Оккупант планирует перебросить вагнеровцев по направлению к Киеву, - ВСУ

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 21:59
Оккупант планирует перебросить вагнеровцев по направлению к Киеву, - ВСУ Фото: оккупант планирует перебросить вагнеровцев по направлению к Киеву (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупант планирует перебросить тысячу "вагнеровцев" на направление в Киев. Якобы, планируют усилить давление на столицу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"С целью усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер")", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина обновляет информацию по ситуации в Киеве 8 марта.

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