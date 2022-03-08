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Окупант планує перекинути вагнерівців у напрямку до Києва, - ЗСУ

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Вівторок 08 березня 2022 21:59
Окупант планує перекинути вагнерівців у напрямку до Києва, - ЗСУ Фото: Окупант планує перекинути вагнерівців у напрямку до Києва (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупант планує перекинути тисячу "вагнерівців" на напрямок до Києва. Нібито, планують посилити тиск на столицю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер")", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлює інформацію щодо ситуації у Києві 8 березня.

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