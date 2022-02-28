UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупант открыл огонь по селам Черниговской области

Автор: Сергей Пышкин

Оккупанты обстреляли из градов пригородные села Черниговской области. Пострадали села Киевская и Павловка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу ГСЧС.

"Больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка. Подразделения ГСЧС работают за пределами своих возможностей. Мы уверены, что победим!",- пишет пресс-служба.

Фото: оккупант открыл огонь по селам Черниговской области (t.me/dsns_telegram)

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что в результате обстрела российскими оккупантами Харькова ранения получили 15 военных и 16 гражданских.

Также активные обстрелы продолжаются В Чернигове. Один снаряд попал в гипермаркет "Эпицентр".

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация