Войска РФ снова обстреляли Чернигов. Бьют по жилым домам, попали в "Эпицентр"
Фото: Обстрел Чернигова 28 февраля (t me Tsaplienko)
Город Чернигов снова подвергся обстрелу российских оккупантов. В зоне обстрела оказались жилые дома – частные и высотки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Более 20 минут продолжался обстрел в районе улиц Белова, Доценко, Пухова, Рокоссовского. Сообщается, что один из снарядов попал в "Эпицентр" и начался пожар.
Данные о воздушной атаке и пострадавших еще уточняются.
Напомним, сегодня оккупанты массировано обстреляли Харьков "Градами".
А также мы сообщали о том, что российские войска обстреляли Бородянку, загорелось два супермаркета.
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