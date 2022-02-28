Войска РФ снова обстреляли Чернигов. Бьют по жилым домам, попали в "Эпицентр"

Город Чернигов снова подвергся обстрелу российских оккупантов. В зоне обстрела оказались жилые дома – частные и высотки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Более 20 минут продолжался обстрел в районе улиц Белова, Доценко, Пухова, Рокоссовского. Сообщается, что один из снарядов попал в "Эпицентр" и начался пожар.

Данные о воздушной атаке и пострадавших еще уточняются.