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Окупант відкрив вогонь по селам Чернігівської області

Автор: Сергій Пишкін

Окупанти обстріляли з градів приміські села Чернігівської області. Постраждали села Києвна та Павлівка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Найбільше постраждали с. Києнка та с. Павлівка. Підрозділи ДСНС працюють за межами своїх можливостей. Ми впевнені, що переможемо!", - пише пресслужба.

Фото: окупант відкрив вогонь по селам Чернігівської області (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова поранення отримали 15 військових та 16 цивільних.

Також активні обстріли продовжуються у Чернігові. Один зі снаряд потрапив в гіпермаркет "Епіцентр".

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