Окупанти обстріляли з градів приміські села Чернігівської області. Постраждали села Києвна та Павлівка.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Найбільше постраждали с. Києнка та с. Павлівка. Підрозділи ДСНС працюють за межами своїх можливостей. Ми впевнені, що переможемо!", - пише пресслужба.
Фото: окупант відкрив вогонь по селам Чернігівської області (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що внаслідок обстрілу російськими окупантами Харкова поранення отримали 15 військових та 16 цивільних.
Також активні обстріли продовжуються у Чернігові. Один зі снаряд потрапив в гіпермаркет "Епіцентр".