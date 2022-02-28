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Идут обстрелы жилых массивов, 15 военных и 16 гражданских ранены, - мэр Харькова

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Харьков, Понедельник 28 февраля 2022 15:30
Идут обстрелы жилых массивов, 15 военных и 16 гражданских ранены, - мэр Харькова Фото: последствия обстрела Харькова (irina.venediktova.31)
Автор: Наталья Юрченко

В результате обстрелов 28 февраля российскими оккупантами Харькова ранения получили 15 военных и 16 гражданских. Еще одна женщина погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

По его словам, ситуация в Харькове сегодня сложная, однако оборона держится. По предварительным данным, ранены 15 военных и 16 гражданских. Одна женщина погибла. Однако окончательной информации пока нет.

"Харьков - это неотъемлемая часть Украины! Мы будем делать так и все местные жители это поддерживают, мы собрались в единый кулак. Мы будем стоять до конца за Украину", - заявил Терехов.

Напомним, что ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что снаряд российских захватчиков попал в окно харьковчанки, в результате чего она погибла.

Также активные обстрелы продолжаются В Чернигове. Один снаряд попал в гипермаркет "Эпицентр".

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