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Військові назвали головну ціль атаки окупантів на південь України вночі

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Україна, Вівторок 11 липня 2023 08:42
Військові назвали головну ціль атаки окупантів на південь України вночі Фото: у ОК "Південь" назвали головну мету атаки оккупантів на південь України вночі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти під час масованої атаки вночі на вівторок, 11 липня, намагались атакувати зерновий термінал в одному з портів Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

Так, вночі російські окупаційні війська здійснили потужну дронову атаку по півдню України, випустивши з акваторії Чорного моря кілька хвиль ударних безпілотників типу "Shahed-136".

"Підступний план атаки зернового термінала одного з портів Одещини сили протиповітряної оборони не дали реалізувати", - зазначив він, додавши, що 22 дрони знищено силами ППО, а 2 влучили в адмінбудівлю припортового об'єкту.

Наслідки атаки

Через падіння уламків збитих дронів сталося займання двох припортових терміналів, в тому числі зернового.

"Пожежі оперативно ліквідовано, критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано", - додав Назаров.

Атака України 11 липня

Цієї ночі територію України російські війська атакували дронами-камікадзе та ракетами. Пізніше стало відомо про роботу ППО на підступах до Києва та в області. Крім цього, повідомлялося про вибухи в Черкаській та Одеській областях, ймовірно також через роботу протиповітряної оборони. Пізніше у Повітряних силах розповіли про те, що окупанти атакували Україну іранськими дронами Shahed-136/131. При цьому сили ППО збили 26 із 28 повітряних цілей.

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