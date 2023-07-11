В ОК "Юг" назвали главную цель атаки оккупантов на юг Украины ночью

Российские оккупанты во время массированной атаки ночью во вторник, 11 июля, пытались атаковать зерновой терминал в одном из портов Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

Так, ночью российские оккупационные войска совершили мощную дроновую атаку по югу Украины, выпустив из акватории Черного моря несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-136".

"Коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесской области силы противовоздушной обороны не дали реализовать", - отметил он, добавив, что 22 дрона уничтожены силами ПВО, а 2 попали в админздание припортового объекта.

Последствия атаки

Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового.

"Пожары оперативно ликвидированы, критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы", - добавил Назаров.

Атака Украины 11 июля

Этой ночью территорию Украины российские войска атаковали дронами-камикадзе и ракетами. Позже стало известно о работе ПВО на подступах к Киеву и в области. Кроме этого, сообщалось о взрывах в Черкасской и Одесской областях, вероятно тоже по причине работы противовоздушной обороны. Позже в Воздушных силах рассказали о том, что оккупанты атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136/131. При этом силы ПВО сбили 26 из 28 воздушных целей.