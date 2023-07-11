У Києві та області працює ППО через ворожі дрони
Повітряна тривога оголошена в Києві та області через загрозу ворожої атаки за допомогою ударних дронів. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА) та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Сигнали про загрозу ворожої повітряної атаки звучать на Київщині вже вдруге цієї ночі. Тривоги також оголошено і в інших регіонах.
У командуванні Повітряних сил зробили оголошення про загрозу застосування противником ударних БПЛА у Київській області.
У КОВА заявили, що сили протиповітряної оборони вже діють.
Також громадян просять дотримуватись інформаційної тиші, і залишатися в укриттях.
"Ні в якому разі не знімайте роботу наших захисників та не викладайте в мережу. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Бережіть себе та близьких!" - йдеться в оголошенні.
Як заявив начальник КМВА Сергій Попко, для столиці повітряна тривога "пов'язана із загрозою ворожих ударних БПЛА".
Чиновник додав, що ППО працює в області, на підступах до Києва.
Повітряна атака РФ
Цієї ночі, 11 липня, РФ знову влаштувала повітряну атаку територією України. Сигнали про тривогу звучали у різних областях. Як поінформували у Повітряних силах ЗСУ, зафіксовано загрозу застосування противником як ударних БПЛА, так і ракет.
У місцевих пабліках та мережі почали з'являтися повідомлення про звуки вибухів, ймовірно через роботу ППО, в Одеській та Черкаській областях.
Крім того, військові повідомили, що у Запорізькій області тривога була пов'язана з активністю російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.
Нагадаємо, що минулої ночі окупанти завдали удару по Миколаєву, застосовуючи для атаки балістичне озброєння - ракету "Іскандер-М". В результаті ворожого удару було поранено щонайменше одну людину.
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