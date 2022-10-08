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Охороняв склади. У Харківській області затримали колаборанта-"поліцейського"

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Харківська область, Субота 08 жовтня 2022 13:36
Охороняв склади. У Харківській області затримали колаборанта-"поліцейського" Фото: у Харківській області затримали колаборанта-"поліцейського" (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці затримали чоловіка, який добровільно став співробітником "правоохоронних органів" росіян на період окупації Балаклії Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

Так, 32-річний Сергій працював "правоохоронцем" окупантів з червня по липень. Зокрема, він охороняв аптеку, поміщення складів з гуманітарною допомогою та місцевого "збирача податків" з продавців на ринку.

Чоловіка затримали, йому також повідомили про підозру за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодекса.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, у Ізюмі затримали екс-правоохоронця, який під час окупації здавав загарбникам українських патріотів.

Окрім того, після звільнення Куп'янська українські військові виявляли колаборантів, які переховувалися у підвалах селищ неподалік від міста.

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