Охороняв склади. У Харківській області затримали колаборанта-"поліцейського"

Правоохоронці затримали чоловіка, який добровільно став співробітником "правоохоронних органів" росіян на період окупації Балаклії Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова .

Так, 32-річний Сергій працював "правоохоронцем" окупантів з червня по липень. Зокрема, він охороняв аптеку, поміщення складів з гуманітарною допомогою та місцевого "збирача податків" з продавців на ринку.

Чоловіка затримали, йому також повідомили про підозру за ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодекса.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.