Охранял склады. В Харьковской области задержали коллаборанта-"полицейского"
Правоохранители задержали мужчину, который добровольно ставлл сотрудником "правоохранительных органов" россиян на период оккупации Балаклеи Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.
Так, 32-летний Сергей работал "правоохранителем" оккупантов с июня по июль. В частности, он охранял аптеку, помещение складов с гуманитарной помощью и местного "сборщика налогов" с продавцов на рынке.
Мужчину задержали, ему также сообщили о подозрении по ч.7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.
Напомним, в Изюме задержан экс-правоохранитель, который во время оккупации сдавал захватчикам украинских патриотов.
Кроме того, после освобождения Купянска украинские военные обнаруживали коллаборантов, которые скрывались в подвалах поселков неподалеку от города.
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