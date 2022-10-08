Охранял склады. В Харьковской области задержали коллаборанта-"полицейского"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова .

Так, 32-летний Сергей работал "правоохранителем" оккупантов с июня по июль. В частности, он охранял аптеку, помещение складов с гуманитарной помощью и местного "сборщика налогов" с продавцов на рынке.

Мужчину задержали, ему также сообщили о подозрении по ч.7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.