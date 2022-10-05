ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Ізюмі затримали експравоохоронця, який "здавав" ворогу патріотів під час окупації

Новость на русском →
Середа 05 жовтня 2022 11:23
В Ізюмі затримали експравоохоронця, який "здавав" ворогу патріотів під час окупації Фото: в Ізюмі затримали експравоохоронця, який "здавав" ворогу патріотів під час окупації міста (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Ізюмі затримали колишнього правоохоронця, який під час окупації здавав росіянам українських патріотів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДБР.

"Працівники ДБР у взаємодії з ГУНП в Харківській області затримали колишнього українського правоохоронця, який після окупації міста Ізюм "працевлаштувався" у так званій "народній міліції" окупантів", - пише ДБР.

Під час окупації зрадник допомагав ворогу патрулювати місто й доповідав росіянам щодо патріотично налаштованих українців. Після цього російські військові перевіряли людей та часто застосовували проти них тортури.

"Після звільнення Ізюму та втечі загарбників працівники ДБР встановили місцезнаходження експравоохоронця. Під час затримання він намагався втекти, але наступив на протипіхотну міну, яку встановили росіяни. Внаслідок підриву чоловік отримав травматичну ампутацію стопи", - додає пресслужба.

Відповідно до ч. 2 ст. 111 КК зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що псевдостарості деокупованого села у Харківській області повідомили про підозру у колабораціонізмі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Харків
NEWS
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
ЗСУ просуваються на півдні, а окупанти намагаються втримати Сватове: карти боїв на ранок
DAILY
Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: До осені наступного року війна буде тривати