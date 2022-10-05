В Ізюмі затримали експравоохоронця, який "здавав" ворогу патріотів під час окупації

В Ізюмі затримали колишнього правоохоронця, який під час окупації здавав росіянам українських патріотів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДБР.

"Працівники ДБР у взаємодії з ГУНП в Харківській області затримали колишнього українського правоохоронця, який після окупації міста Ізюм "працевлаштувався" у так званій "народній міліції" окупантів", - пише ДБР.

Під час окупації зрадник допомагав ворогу патрулювати місто й доповідав росіянам щодо патріотично налаштованих українців. Після цього російські військові перевіряли людей та часто застосовували проти них тортури.

"Після звільнення Ізюму та втечі загарбників працівники ДБР встановили місцезнаходження експравоохоронця. Під час затримання він намагався втекти, але наступив на протипіхотну міну, яку встановили росіяни. Внаслідок підриву чоловік отримав травматичну ампутацію стопи", - додає пресслужба.

Відповідно до ч. 2 ст. 111 КК зраднику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.