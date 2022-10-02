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Після звільнення Куп'янська колаборанти переховувалися у підвалах біля міста, - Нацгвардія

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Харківська область, Неділя 02 жовтня 2022 15:47
Після звільнення Куп'янська колаборанти переховувалися у підвалах біля міста, - Нацгвардія Фото: після звільнення Куп'янська колаборанти переховувалися у підвалах біля міста (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Після звільнення Куп'янська у Харківській області українські військовослужбовці виявляли колаборантів, що переховувалися у підвалах селищ неподалік від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацгвардії.

"У селищах, що поблизу Куп’янська, колаборанти переховувалися у підвалах. Коли ми здійснювали перевірку території, виявляли їх та передавали у відповідні органи", - розповів один із військових, який знаходиться на Харківському напрямку.

Гвардієць також зазначив, що у перший день відбиття Куп'янська, на одному з блокпостів військовослужбовці Нацгвардії виявили 11 російських окупантів, які заблукали у стороні українських військових та вийшли в "руки" гвардійців.

Він також розповів, що під час стабілізаційних заходів у Куп’янську в міському відділку поліції було виявлено приміщення, де утримували людей задля отримання інформації про учасників АТО.

Як повідомлялося раніше, 11 вересня українські захисники зайшли до Куп’янська. 16 вересня військові повністю звільнили місто та вибили окупантів з лівобережної частини.

Нагадаємо, 1 жовтня біля Куп'янська виявили розстріляну колону з автомобілями, де знаходилися цивільні. Там загинули щонайменше 24 людини, у тому числі - вагітна жінка і 13 дітей.

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Купянск Харків Нацгвардія
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